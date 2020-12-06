МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Наука и IT
Apple запатентовала биозащиту для AirPods
logo

Apple запатентовала биозащиту для AirPods

В данном патенте описывается технология, которая сможет улавливать звуки, которые неслышны во время разговоры и воспроизводятся челюстью или языком
​Патентное управление США опубликовало для широкой общественности заявку Apple, которая связана с AirPods. Следующее поколение будет представлять собой новую моделью накладных наушников, которые будут поддерживать новый датчик для биологической защиты.

Данные наушники могут получить несколько разных датчиков, которые нужны для распознавания пользователя. Устройство сможет определять личность владельца при помощи голосовых команд либо жестов. Данные сенсоры могут быть использованы для биоаутентификации.

В данном патенте описывается технология, которая сможет улавливать звуки, которые неслышны во время разговоры и воспроизводятся челюстью или языком.

Новая схема защиты может быть использована для хранения различных голосовых шаблонов, которые могут храниться в наушниках для обучения алгоритмов системы распознавания голосовых команд. Данная функция довольно интересна с точки зрения безопасности, поскольку благодаря такому методу защиты кража или потеря наушников AirPods cтанет практически бесполезной.

Читайте также: Microsoft опубликовала список имеющихся проблем Windows 10

воскресенье 06.12.2020 | 16:26
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Негативно сказывается на экономике страны и недоверие инвесторов к политике государства
    Испания — лидер по снижению экономики среди стран ОЭСР

    ​Карантинные ограничения, принятые для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, нанесли непоправимый ущерб финансовой системе Испании. По

    пятница, 04.12.2020 | 12:20
    Испания
  • Новая администрация Белого дома приложит все усилия для того, чтобы инвестиции шли прежде всего в США — Байден
    Байден намерен инвестировать в США

    Джо Байден, работающий над планом восстановления экономической системы Соединённых Штатов после кризиса вызванного COVID-19, заявил, что его программа

    четверг, 03.12.2020 | 12:25
    США
  • По оценкам отдела туризма, государство вынуждено поднять ориентировочно на 30% примерные траты на 1 человека
    Таиланд прекращает массовый туризм

    Таиланд принял решение на некоторое время отменить массовый туризм, рассматривая варианты по росту расходов на человека с целью коррекции сферы туризма после

    четверг, 03.12.2020 | 09:19
    Таиланд
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok