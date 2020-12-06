Apple запатентовала биозащиту для AirPods

Данные наушники могут получить несколько разных датчиков, которые нужны для распознавания пользователя. Устройство сможет определять личность владельца при помощи голосовых команд либо жестов. Данные сенсоры могут быть использованы для биоаутентификации.

В данном патенте описывается технология, которая сможет улавливать звуки, которые неслышны во время разговоры и воспроизводятся челюстью или языком.

Новая схема защиты может быть использована для хранения различных голосовых шаблонов, которые могут храниться в наушниках для обучения алгоритмов системы распознавания голосовых команд. Данная функция довольно интересна с точки зрения безопасности, поскольку благодаря такому методу защиты кража или потеря наушников AirPods cтанет практически бесполезной.

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