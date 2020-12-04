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Еврокомиссия планирует увеличить количество электрокаров на дорогах
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Еврокомиссия планирует увеличить количество электрокаров на дорогах

ЕС намерен значительно ужесточить имеющуюся цель добиться снижения количества вредных выбросов в атмосферу до 2030 года
​Европейская комиссия всячески стремится к тому, чтобы на дорогах региона уже к 2030 году было как можно больше электрокаров, как минимум 30 миллионов.

Данная цель уже включена в проект стратегического развития. Сейчас в Европе уже используется около  1,4 млн таких автомобилей. К 2028 году будет несколько десятков миллионов экологических видов транспорта. Помимо автомобилей,  к 2035 году на рынок могут выйти самолеты и суда, в которых не будет вредных выбросов в атмосферу.

ЕС намерен значительно ужесточить имеющуюся цель добиться снижения количества вредных выбросов в атмосферу до 2030 года. Как минимум этот показатель должен быть около 55% к концу следующего десятилетия. Такой «зеленый курс» ЕС будет требовать дополнительных расходов и неизвестно как это повлияет на экономику.

Ранее власти Франции приняли решение выдавать субсидии на покупку электрокаров. При этом, будет доплачивать по тысяче евро для тех, кто будет покупать подержанные автомобили. На приобретение нового электрокара будет выделяться семь тысяч евро.

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пятница 04.12.2020 | 21:34
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