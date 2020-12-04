Rolls-Royce намерен продать ITP Aero

Rolls-Royce сообщил, что намерен расширить сферу деятельности ITP Aero в границах каналов поставок, а также в инженерных и промышленных секторах. Решение о реструктурировании принято для повышения рейтинга ITP Aero на мировой арене. Модернизация ITP Aero позволит ему конкурировать с другими компаниями на равных.

Все эти действия Rolls-Royce являются ключевым этапом в предпродажной подготовке ITP Aero. В последний месяц лета компания заявила, что наметила некоторые свои производства для возможной продажи. Rolls-Royce планирует выручить за них £2 млрд.

В последний месяц весны ​британская компания информировала об увольнении 9 тыс. сотрудников по более широкой программе модернизации. Согласно ее расчетам это позволит освободить еще £1,3 млрд.

Эти новости снизили стоимость ценных бумаг компании Rolls-Royce.

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