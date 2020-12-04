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Первый заказ на 737 MAX
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Первый заказ на 737 MAX

Внедрение Boeing 737 MAX американскими властями решено было возобновить в ноябре
​Впервые после 2 авиакатастроф и запретов на полеты, длившихся 20 месяцев, Ryanair заключает крупный контракт на покупку самолетов Boeing 737 MAX. Ирландская авиакомпания пополняет свой парк на 75 самолетов новой модели. Озвученная сумма сделки составит 7,5 млрд евро. 

Такой большой контракт простимулирует основного авиапроизводителя США и поможет вернуть устойчивое положение после затянувшегося спада. "Наш заказ увеличен на 75 самолетов, которые добавятся в основному заказу на 135 Boeing," — сообщает Ryanair. 

Внедрение Boeing 737 MAX американскими властями решено было возобновить в ноябре. 2 декабря состоялся демонстрационный показательный полет с репортерами и представителями СМИ. Согласно планам, в течение месяца будут уже запущены плановые полеты с пассажирами на борту.

Boeing 737 MAX получил разрешение на полеты от Агентства по лётной безопасности Европы, но сам документ еще не оформлен, ожидается оформление распоряжения о лётной пригодности.



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пятница 04.12.2020 | 10:15
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