Первый заказ на 737 MAX

Такой большой контракт простимулирует основного авиапроизводителя США и поможет вернуть устойчивое положение после затянувшегося спада. "Наш заказ увеличен на 75 самолетов, которые добавятся в основному заказу на 135 Boeing," — сообщает Ryanair.

Внедрение Boeing 737 MAX американскими властями решено было возобновить в ноябре. 2 декабря состоялся демонстрационный показательный полет с репортерами и представителями СМИ. Согласно планам, в течение месяца будут уже запущены плановые полеты с пассажирами на борту.

Boeing 737 MAX получил разрешение на полеты от Агентства по лётной безопасности Европы, но сам документ еще не оформлен, ожидается оформление распоряжения о лётной пригодности.

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