МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Индустрия
ВОЗ планирует создать электронный сертификат для прошедших вакцинацию от коронавируса
logo

ВОЗ планирует создать электронный сертификат для прошедших вакцинацию от коронавируса

В настоящее время детально изучается возможности и роль технологий в реагировании на коронавирус
​ВОЗ не исключает вероятность создания специального электронного сертификата, который подтверждал бы вакцинацию от коронавируса.

По словам представителя организации, в настоящее время детально изучается возможности и роль технологий в реагировании на коронавирус. Также обговаривается алгоритм действий и возможные варианты создания электронного сертификата вакцинации.

В процессе разработки сертификата крайне важно учитывать законодательные нормы каждого государства, принимающего участие в данной инициативе. Важно обеспечить прозрачность программы внедрения такого сертификата, в частности, в европейском регионе.

Некоторые члены ВОЗ не согласны с тем, что крайне необходимо вводить иммунные паспорта для тех, кто переболел коронавирусом. Также не рекомендуется тестировать граждан на границах государств, а лучше всего будет придерживаться рекомендаций для поездок.

Ранее Великобритания одной из первых официально одобрила использование вакцины от Pfizer и BioNTech. Планируется, что использовать вакцину начнут уже со следующей недели.

Читайте также: Zoom ввела сквозное шифрование для всех пользователей

четверг 03.12.2020 | 17:05
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Главной целью властей является обеспечение всех граждан, независимо от места их проживания, качественной связью и интернетом
    В Испании хотят до 2025 года перейти на 5G

    ​Власти Испании планируют уже до 2025 года инвестировать 4,3 млрд евро с целью развития инновационных телекоммуникационных технологий, в частности стандарта связи

    четверг, 03.12.2020 | 13:38
    Наука и IT
  • В конце октября Министерство юстиций Соединенных Штатов направило судебную жалобу на корпорацию Google из-за нарушения условий конкуренции на интернет-рынках
    В США штаты намерены подать иск против Facebook

    Власти более 40 штатов США намерены направить жалобу в суд на соцсеть Facebook из-за монополизации интернет-рынка, пишет Reuters.В начале октября

    четверг, 03.12.2020 | 08:02
    Телеком
  • В скором времени планируется проведение презентации, на которой будет дана самая подробная информация касательно вакцины и механизме ее действия
    Российская вакцина будет стоить менее 10 долларов

    ​Цена за одну дозу российской вакцины от коронавируса для зарубежных государств установлена в районе 753 рублей (чуть менее 10 долларов США).Основным было сделать

    среда, 02.12.2020 | 18:12
    Индустрия
Читать новости раздела
Экономика
  • Первое место по популярности заняла модель Granta, затем Vesta и Largus
    Россияне стали больше покупать продукции АвтоВАЗа

    ​В прошлом году российской компании «АвтоВАЗ» удалось добиться рекордных продаж за месяц. В последний раз такой рекорд ставился в 2013 году.В текущем году

    среда, 02.12.2020 | 17:03
    Транспорт
  • В начале ноября стало известно, что Apple планирует выпустить первый складной iPhone в сентябре 2022 года
    В Италии оштрафуют Apple на 10 млн евро

    ​Власти Италии приняла решение оштрафовать компанию Apple на 10 млн евро. Штраф был присужден за нарушение касательно распространения рекламных сообщений о

    понедельник, 30.11.2020 | 15:21
    Индустрия
  • Соответствующий меморандум был подписан двумя сторонами и предусматривает расширение грузоперевозок
    Укрзализныця намерена сотрудничать с DHL

    ​Укрзализнцыця вместе с DHL планирует развивать контейнерные грузоперевозки из Китая в Европу.Соответствующий меморандум был подписан двумя сторонами и

    понедельник, 30.11.2020 | 15:13
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Новая администрация Белого дома приложит все усилия для того, чтобы инвестиции шли прежде всего в США — Байден
    Байден намерен инвестировать в США

    Джо Байден, работающий над планом восстановления экономической системы Соединённых Штатов после кризиса вызванного COVID-19, заявил, что его программа

    четверг, 03.12.2020 | 12:25
    США
  • По оценкам отдела туризма, государство вынуждено поднять ориентировочно на 30% примерные траты на 1 человека
    Таиланд прекращает массовый туризм

    Таиланд принял решение на некоторое время отменить массовый туризм, рассматривая варианты по росту расходов на человека с целью коррекции сферы туризма после

    четверг, 03.12.2020 | 09:19
    Таиланд
  • Промедление наносит непоправимый урон экономике страны, который растет с каждой отстроченной минутой — Йеллен
    Экс-глава ФРС призывает к быстрому принятию антикризисных мер

    ​Бывшая директор ФРС США и кандидат на пост руководителя Минфина от новоизбранного главы Белого дома Джо Байдена Джанет Йеллен заявила, что стране крайне важно

    среда, 02.12.2020 | 11:20
    США
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok