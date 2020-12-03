ВОЗ планирует создать электронный сертификат для прошедших вакцинацию от коронавируса

По словам представителя организации, в настоящее время детально изучается возможности и роль технологий в реагировании на коронавирус. Также обговаривается алгоритм действий и возможные варианты создания электронного сертификата вакцинации.

В процессе разработки сертификата крайне важно учитывать законодательные нормы каждого государства, принимающего участие в данной инициативе. Важно обеспечить прозрачность программы внедрения такого сертификата, в частности, в европейском регионе.

Некоторые члены ВОЗ не согласны с тем, что крайне необходимо вводить иммунные паспорта для тех, кто переболел коронавирусом. Также не рекомендуется тестировать граждан на границах государств, а лучше всего будет придерживаться рекомендаций для поездок.

Ранее Великобритания одной из первых официально одобрила использование вакцины от Pfizer и BioNTech. Планируется, что использовать вакцину начнут уже со следующей недели.

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