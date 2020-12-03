В Испании хотят до 2025 года перейти на 5G

В настоящее время в проекте бюджета страны на следующий год уже предусматривается 883 млн евро, которые планируется направить на расширение имеющегося покрытия и улучшения качества интернета в отдаленных сельских районах.

Главной целью властей является обеспечение всех граждан, независимо от места их проживания, качественной связью и интернетом. По словам представителя правительства М. Монтеро, власти страны ожидают, что в ближайшие пять лет большинство IT-компаний инвестируют свои средства в развитие 5G-технологии.

Ранее представители мобильного оператора страны Telefonica заявляли, что для того, чтобы обеспечить полноценный запуск 5G-сети в Испании, необходимо как минимум 6 млрд долларов. Эта сумма включает в себя закупку необходимого оборудования и модернизацию существующей инфраструктуры.

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