Российская вакцина будет стоить менее 10 долларов

Основным было сделать вакцину как можно более доступной для всех государств мира, отметил глава Российского фонда прямых инвестиций К. Дмитриев. При этом, было сказано, что российская вакцина «Спутник V» будет одной из самых доступных из всех имеющихся на рынке. Отмечает, что вакцина будет одинаково стоить во всех странах, независимо от их географического положения или курса валют.

В скором времени планируется проведение презентации, на которой будет дана самая подробная информация касательно вакцины и механизме ее действия. Данное мероприятие cостоится в видеоформате в рамках очередной сессии ООН.

На сегодняшний день в России существуют две марки вакцин против коронавируса – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», которая появилась еще 14 октября. В последней вакцине отсутствует какая-либо биологическая составляющая, а есть только искусственные аналоги определенных участков белков, взятых у коронавируса.

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