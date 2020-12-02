Microsoft планирует запустить Android-приложения на Windows 10

Проект, который получил рабочее название Latte, позволяет портировать Android-приложения на Windows 10 без каких-либо глобальных изменений в самом коде. Данные приложения упаковываются и как MSIX, и опубликованы в Microsoft Central.

Новый программный продукт функционирует на базе специальной подсистемы Windows, созданной для систем Linux (WSL). Для того чтобы разрешить запуск мобильных приложений в Windows 10, нужно будет создать аналогичную подсистему для Android.

WSL вскоре обзаведется поддержкой Linux-приложений с пользовательским графическим интерфейсом, а также ускорить графический процессор. Все эти меры позволят значительно улучшить производительность WSL-приложений. Вероятность поддержки сервисов Google маловероятна, поскольку для работы нужны API-интерфейсы от Google.

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