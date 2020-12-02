МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Наука и IT
Браузер Tor используется только для 6,7% незаконных сделок
logo

Браузер Tor используется только для 6,7% незаконных сделок

Tor не дает возможности узнавать настоящую историю посещенных сайтов
Популярный браузер Tor имеет довольно сомнительную славу средства доступа к даркнет, где осуществляется большое количество незаконных сделок. Но теперь специалисты выяснили, что реальное положение дел обстоит несколько иначе.

Так, лишь малый процент от тех, кто использует Tor приходится именно на работу с запрещенными веб-сайтами в даркнете.Стоит отметить, что Tor не дает возможности узнавать настоящую историю посещенных сайтов. Для получения результатов, все посещения разделяются на легитимные, включая социальные сети и нелигитимные (как раз, запрещенные во многих странах сайты). На долю даркнета пришлось всего 6,7% от всего времени работы в данном браузере. К тому же, не каждый сайт даркнета является незаконным.

Интересен тот факт, что жители с демократическим устройством государств посещают незаконные сайты чаще, чем жители стран с тоталитарным режимом. Зачастую, анонимайзеры используют для доступа к запрещенному контенту, а в таких странах как Китай, где интернет жестко цензурируется, Tor используют для входа на легальные в других странах социальные сети и сайты.

Читайте также: Huawei патентует технологию сканирования отпечатков во весь экран

среда 02.12.2020 | 17:24
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Кроме развития ИИ многими IT-экспертами ожидается также стремительный скачок в развитии DLP-систем
    К 2030 году доход от ИИ превысит отметку в $100 млрд

    ​Эксперты прогнозируют, что уже через десять лет доход от ИИ на всемирном рынке информационной безопасности превысит $100 млрд. Cреднегодовой темп роста за этот

    понедельник, 30.11.2020 | 14:44
    Индустрия
  • С начала года ценные бумаги IHS Markit подорожали на 23%, бумаги S&P Global — на 25%
    S&P Global и IHS Markit могут совершить крупнейшую сделку года

    Крупнейший медиахолдинг США, Standard & Poor’s Global вплотную приблизился к приобретению компании IHS Markit Ltd. за 44 миллиарда долларов, заявляет издание The Wall Street

    понедельник, 30.11.2020 | 14:15
    Индустрия
  • Ранее Financial Times озвучивал планы Брюсселя обязать крупнейшие корпорации, в частности Google и Amazon, распределить накопленную обширную информацию о пользователях между небольшими фирмами
    ЕС займется контролем цифровых гигантов

    ЕС надеется на продуктивное сотрудничество с Соединенными Штатами по контролю над основными технологическими корпорациями. Эта тема вновь поднимается после

    понедельник, 30.11.2020 | 10:35
    СМИ и реклама
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok