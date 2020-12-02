Браузер Tor используется только для 6,7% незаконных сделок

Так, лишь малый процент от тех, кто использует Tor приходится именно на работу с запрещенными веб-сайтами в даркнете.Стоит отметить, что Tor не дает возможности узнавать настоящую историю посещенных сайтов. Для получения результатов, все посещения разделяются на легитимные, включая социальные сети и нелигитимные (как раз, запрещенные во многих странах сайты). На долю даркнета пришлось всего 6,7% от всего времени работы в данном браузере. К тому же, не каждый сайт даркнета является незаконным.

Интересен тот факт, что жители с демократическим устройством государств посещают незаконные сайты чаще, чем жители стран с тоталитарным режимом. Зачастую, анонимайзеры используют для доступа к запрещенному контенту, а в таких странах как Китай, где интернет жестко цензурируется, Tor используют для входа на легальные в других странах социальные сети и сайты.

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