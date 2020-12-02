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Россияне стали больше покупать продукции АвтоВАЗа
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Россияне стали больше покупать продукции АвтоВАЗа

Первое место по популярности заняла модель Granta, затем Vesta и Largus
​В прошлом году российской компании «АвтоВАЗ» удалось добиться рекордных продаж за месяц. В последний раз такой рекорд ставился в 2013 году.

В текущем году российские граждане приобрели более 38 тысяч новых автомобилей завода.

Первое место по популярности заняла модель Granta, затем Vesta и Largus. Cогласно данным пресс-релиза, такого впечатляющего результата позволили добиться специальные программы – как правительственные, так и собственные. Важную роль сыграли также масштабные поставки автомобилей в рамках государственных закупок. Несмотря на успехи, годовые результаты компании ожидаются гораздо ниже по сравнению с 2019 годом.

Многие аналитики, в частности представители агентства «Автостат, прогнозируют, что в следующем году цены на российские автомобили вырастут в среднем на 10%, что объясняется довольно тяжелыми условиями для бизнеса в 2020 году. Стоимость же автомобилей с пробегом, согласно данным интернет-порталов, увеличилась за осенний период в среднем на 16% до примерно 576 тысяч рублей.

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среда 02.12.2020 | 17:03
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