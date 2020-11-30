В Италии оштрафуют Apple на 10 млн евро

В рекламе говорилось о водонепроницаемости новых смартфонов в течение получаса на глубине от 1 до 4 метров. В то же время никак не оглашалось, что такие свойства характерны только в лабораторных условия с использованием статической и чистой воды.В то же время Apple отказывается распространять гарантию на смартфоны, поврежденные в результате падения в жидкость. Этот факт антимонопольное ведомство сочло обманом потребителей и потребовало от компании выплатить компенсацию.

В начале ноября стало известно, что Apple планирует выпустить первый складной iPhone в сентябре 2022 года. Так, 18 ноября Apple запустила программу поддержки малого бизнеса под названием App Store Small Business Program. В рамках данной программы снижается комиссия для небольших разработчиков и тем самым позволяя им зарабатывать больше.

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