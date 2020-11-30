S&P Global и IHS Markit могут совершить крупнейшую сделку года

Крупнейший медиахолдинг США,

За эту сделку S&P Global Inc намерен рассчитаться ценными бумагами. По мнению экспертов она может быть признана самой большой сделкой года. Однако IHS Markit Ltd все еще рассматривает предложения конкурентов, и более высокая цена сведет все переговоры к "нулю".

Капитализация компании IHS Markit, находящейся в столице Великобритании, составляет 37 млрд долларов, а американского S&P Global — 82 млрд долларов.

Основная цель, которую преследует S&P Global — укрепление бизнеса в сфере предоставления и анализа финансовой информации. Приобретение IHS Markit нанесет сокрушительный удар ближайшим конкурентам: Bloomberg и Refinitiv.

Согласно информации Dealogic, покупка Standard & Poor’s Global компании IHS Markit станет крупнейшей сделкой года, сместив на вторую позицию сделку Nvidia Corp и Arm Holdings.

С начала года ценные бумаги IHS Markit подорожали на 23%, бумаги S&P Global — на 25%.

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