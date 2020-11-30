МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Транспорт
Укрзализныця намерена сотрудничать с DHL
logo

Укрзализныця намерена сотрудничать с DHL

Соответствующий меморандум был подписан двумя сторонами и предусматривает расширение грузоперевозок
​Укрзализнцыця вместе с DHL планирует развивать контейнерные грузоперевозки из Китая в Европу.

Соответствующий меморандум был подписан двумя сторонами и предусматривает расширение грузоперевозок, привлечения дополнительных грузов и расширять географию перевозок.

Глава правления Укрзализныци заявил, что в Киеве будет построен большой логистический центр, предназначенный исключительно для грузов компании DHL. В то же время представители украинской стороны обязуются работать над тем, чтобы упростить прохождение таможенных процедур по территории Украины и гарантировать соблюдение графика движения поездов.

Стороны также намерены осуществлять обмен актуальной информацией и совершенствовать собственную тарифную политику для того чтобы сделать грузоперевозки более привлекательными для клиентов, обмениваться опытом касательно логистики и совершенствования инфраструктуры. Прямые товарные поезда из Китая в Украину начали курсировать с июня 2020 года. За период лето-осень уже прибыло 17 составов. Доля контейнерных перевозок по территории страны составляет 2,3% от общего объема всех грузов, перевозящихся в границах страны.

Читайте также: Cathay Pacific Airways cокращает рабочие места

понедельник 30.11.2020 | 15:13
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • В начале ноября стало известно, что Apple планирует выпустить первый складной iPhone в сентябре 2022 года
    В Италии оштрафуют Apple на 10 млн евро

    ​Власти Италии приняла решение оштрафовать компанию Apple на 10 млн евро. Штраф был присужден за нарушение касательно распространения рекламных сообщений о

    понедельник, 30.11.2020 | 15:21
    Индустрия
  • Кроме развития ИИ многими IT-экспертами ожидается также стремительный скачок в развитии DLP-систем
    К 2030 году доход от ИИ превысит отметку в $100 млрд

    ​Эксперты прогнозируют, что уже через десять лет доход от ИИ на всемирном рынке информационной безопасности превысит $100 млрд. Cреднегодовой темп роста за этот

    понедельник, 30.11.2020 | 14:44
    Индустрия
  • С начала года ценные бумаги IHS Markit подорожали на 23%, бумаги S&P Global — на 25%
    S&P Global и IHS Markit могут совершить крупнейшую сделку года

    Крупнейший медиахолдинг США, Standard & Poor’s Global вплотную приблизился к приобретению компании IHS Markit Ltd. за 44 миллиарда долларов, заявляет издание The Wall Street

    понедельник, 30.11.2020 | 14:15
    Индустрия
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok