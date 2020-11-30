Укрзализныця намерена сотрудничать с DHL

Соответствующий меморандум был подписан двумя сторонами и предусматривает расширение грузоперевозок, привлечения дополнительных грузов и расширять географию перевозок.

Глава правления Укрзализныци заявил, что в Киеве будет построен большой логистический центр, предназначенный исключительно для грузов компании DHL. В то же время представители украинской стороны обязуются работать над тем, чтобы упростить прохождение таможенных процедур по территории Украины и гарантировать соблюдение графика движения поездов.

Стороны также намерены осуществлять обмен актуальной информацией и совершенствовать собственную тарифную политику для того чтобы сделать грузоперевозки более привлекательными для клиентов, обмениваться опытом касательно логистики и совершенствования инфраструктуры. Прямые товарные поезда из Китая в Украину начали курсировать с июня 2020 года. За период лето-осень уже прибыло 17 составов. Доля контейнерных перевозок по территории страны составляет 2,3% от общего объема всех грузов, перевозящихся в границах страны.

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