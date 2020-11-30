К 2030 году доход от ИИ превысит отметку в $100 млрд

Кроме развития ИИ многими IT-экспертами ожидается также стремительный скачок в развитии DLP-систем. Благодаря наличию технологии машинного обучения ИИ сможет предложить довольно эффективную защиту пользовательских данных. DLP-системы активно используются для предотвращения несанкционированного доступа к персональной информации граждан.

Спрос на такие системы вызван постоянно растущим количество кибератак и кибермошенничества. Эти факторы привели к росту мирового рынка ИИ-технологий, к лидерству на котором стремительно идет Азиатско-Тихоокеанский регион.

Рост количества кибератак связан с тем, что все больше компаний используют принцип BYOD. Это значит, что сотрудник работает на собственном компьютере или смартфоне, а не на корпоративном компьютере.

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