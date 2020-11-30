МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Индустрия
К 2030 году доход от ИИ превысит отметку в $100 млрд
logo

К 2030 году доход от ИИ превысит отметку в $100 млрд

Кроме развития ИИ многими IT-экспертами ожидается также стремительный скачок в развитии DLP-систем
Эксперты прогнозируют, что уже через десять лет доход от ИИ на всемирном рынке информационной безопасности превысит $100 млрд. Cреднегодовой темп роста за этот период будет равен примерно 25%. В прошлом году прибыль от ИИ составила всего $8,9 млрд.

Кроме развития ИИ многими IT-экспертами ожидается также стремительный скачок в развитии DLP-систем. Благодаря наличию технологии машинного обучения ИИ сможет предложить довольно эффективную защиту пользовательских данных. DLP-системы активно используются для предотвращения несанкционированного доступа к персональной информации граждан.

Спрос на такие системы вызван постоянно растущим количество кибератак и кибермошенничества. Эти факторы привели к росту мирового рынка ИИ-технологий, к лидерству на котором стремительно идет Азиатско-Тихоокеанский регион.

Рост количества кибератак связан с тем, что все больше компаний используют принцип BYOD. Это значит, что сотрудник работает на собственном компьютере или смартфоне, а не на корпоративном компьютере.

Читайте также: PayPal начнет прямые продажи криптовалюты для своих 325 млн пользователей

понедельник 30.11.2020 | 14:44
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • В начале ноября стало известно, что Apple планирует выпустить первый складной iPhone в сентябре 2022 года
    В Италии оштрафуют Apple на 10 млн евро

    ​Власти Италии приняла решение оштрафовать компанию Apple на 10 млн евро. Штраф был присужден за нарушение касательно распространения рекламных сообщений о

    понедельник, 30.11.2020 | 15:21
    Индустрия
  • Соответствующий меморандум был подписан двумя сторонами и предусматривает расширение грузоперевозок
    Укрзализныця намерена сотрудничать с DHL

    ​Укрзализнцыця вместе с DHL планирует развивать контейнерные грузоперевозки из Китая в Европу.Соответствующий меморандум был подписан двумя сторонами и

    понедельник, 30.11.2020 | 15:13
    Транспорт
  • С начала года ценные бумаги IHS Markit подорожали на 23%, бумаги S&P Global — на 25%
    S&P Global и IHS Markit могут совершить крупнейшую сделку года

    Крупнейший медиахолдинг США, Standard & Poor’s Global вплотную приблизился к приобретению компании IHS Markit Ltd. за 44 миллиарда долларов, заявляет издание The Wall Street

    понедельник, 30.11.2020 | 14:15
    Индустрия
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok