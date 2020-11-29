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Роскомнадзор попросил создать аналог YouTube
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Роскомнадзор попросил создать аналог YouTube

Российские СМИ призывают создавать собственные каналы на российских аналогах YouTube
Роскомнадзор попросил ведущие IT-компании страны создать и всячески популяризировать отечественные видеохостинги. Данное заявление было опубликовано на сайте ведомства.

Такая просьба со стороны Роскомнадзора связана с тем, что YouTube полностью запретил российскому новостному агентству ANNA-News cоздавать собственные каналы. По мнению регулятора, такая политика цензурирования касательно российских СМИ не может игнорироваться и нарушает принципы свободы слова, информации и доступа к ней.

В связи с этим, российские СМИ призывают создавать собственные каналы на российских аналогах YouTube, а крупным IT-компаниям рекомендуется оказать всяческое содействие в решении данного вопроса.

Напомним, что ранее в Госдуму был включен законопроект касательно санкций против интернет компаний касательно цензуры российских СМИ. В данном документе предусмотрена возможность блокировки, а также замедления трафика. Речь также идет и об административных штрафах за неисполнение требований со стороны Роскомнадзора.

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воскресенье 29.11.2020 | 16:13
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