Роскомнадзор попросил создать аналог YouTube

Такая просьба со стороны Роскомнадзора связана с тем, что YouTube полностью запретил российскому новостному агентству ANNA-News cоздавать собственные каналы. По мнению регулятора, такая политика цензурирования касательно российских СМИ не может игнорироваться и нарушает принципы свободы слова, информации и доступа к ней.

В связи с этим, российские СМИ призывают создавать собственные каналы на российских аналогах YouTube, а крупным IT-компаниям рекомендуется оказать всяческое содействие в решении данного вопроса.

Напомним, что ранее в Госдуму был включен законопроект касательно санкций против интернет компаний касательно цензуры российских СМИ. В данном документе предусмотрена возможность блокировки, а также замедления трафика. Речь также идет и об административных штрафах за неисполнение требований со стороны Роскомнадзора.

Читайте также: Объем чистой прибыли Lenovo вырос на фоне рекордной выручки