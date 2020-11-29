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На рынке электрокаров наблюдается растущий пузырь
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На рынке электрокаров наблюдается растущий пузырь

Три известных на мировом рынке китайских производителей – Nio, XPeng и Li Auto – не приносят прибыли
​На рынке производства электрокаров аналитики заметили признаки появления финансового пузыря. Так, рыночная стоимость Tesla превысила 540 млрд долларов. 

Такая сумма почти в 250 раз больше, чем ожидаемая прибыль компании в этом году. В то же время с 2003 года Tesla неоднократно оказывалась на грани банкротства.

Три известных на мировом рынке китайских производителей – Nio, XPeng и Li Auto – не приносят прибыли. В целом, их капитализация cоставляет 154 млрд долларов. За минувший квартал было осуществлено менее 30 тысяч автомобилей.

Стоит отметить, что производитель грузовиков Rivian в очередной раз нанес удар по бизнесу Tesla и продал первую партию своих грузовиков всего за неделю. Из-за пандемии коронавируса у Rivian довольно ограниченные производственные мощности и большая часть покупателей вряд ли получат свой автомобиль не ранее первого квартала 2022 года. В июне Илон Маск заявил, что его не заботит размер капитала. По его словам, важнее всего создавать отличные продукты, которые будут нравятся людям.

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воскресенье 29.11.2020 | 14:48
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