На рынке электрокаров наблюдается растущий пузырь

Такая сумма почти в 250 раз больше, чем ожидаемая прибыль компании в этом году. В то же время с 2003 года Tesla неоднократно оказывалась на грани банкротства.

Три известных на мировом рынке китайских производителей – Nio, XPeng и Li Auto – не приносят прибыли. В целом, их капитализация cоставляет 154 млрд долларов. За минувший квартал было осуществлено менее 30 тысяч автомобилей.

Стоит отметить, что производитель грузовиков Rivian в очередной раз нанес удар по бизнесу Tesla и продал первую партию своих грузовиков всего за неделю. Из-за пандемии коронавируса у Rivian довольно ограниченные производственные мощности и большая часть покупателей вряд ли получат свой автомобиль не ранее первого квартала 2022 года. В июне Илон Маск заявил, что его не заботит размер капитала. По его словам, важнее всего создавать отличные продукты, которые будут нравятся людям.

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